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Лавров охарактеризовал Зеленского 

Лавров охарактеризовал Зеленского 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал президента Украины Владимира Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком. По его словам, от украинского лидера можно ожидать все что угодно. 
"От него можно все что угодно ожидать. Это человек неуравновешенный, несамостоятельный, который напрямую зависит от своих американских кураторов", - сказал он, передает МИД России.

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