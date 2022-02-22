Ильхам Алиев: сотрудничество Азербайджана и РФ выходит на новый уровень 

22 фев. 22:20

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент России Владимир Путин по итогам состоявшихся переговоров выступили с заявлениями для прессы в Москве.

Комментируя состоявшееся в ходе встречи лидеров подписание Декларации о союзническом взаимодействии, Ильхам Алиев в первую очередь обратил внимание на то, что первый пункт документа постулирует принцип сотрудничества, строящегося на основе взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Далее азербайджанский лидер отметил, что нормы, закрепленные в документе расширят горизонты двустороннего сотрудничества и принесут региону новые возможности. В частности, станут залогом дополнительной интенсификации торгово-экономической сферы взаимодействия стран.

"Мы обсуждали вопросы, связанные с участием российских компаний в работе на освобожденных территориях. Существует большой интерес. Уже на сегодняшний день нами получено 14 заявок от российских компаний и мы пристально их рассматриваем", - сказал он.

Переходя к анализу международной повестки, Ильхам Алиев заявил о том, что Россия в настоящее время – это главный партнер республики в деле поиска пути для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В этой связи он напомнил, что Азербайджан неоднократно заявлял готовность начать работу над мирным договором, который также будет охватывать вопросы уточнения границ, делимитации, и прочих вопросов, которые необходимы для любых стран, которые хотят урегулировать отношения между собой.

По словам Ильхама Алиева, Азербайджан настроен на мирное будущее. "Совместными усилиями Россия и Азербайджан будут дальше вносить существенный вклад в дело укрепления мира на Кавказе, в дело укрепления сотрудничества в Каспийском регионе и на пространстве Евразии", - выразил уверенность республиканский лидер.

Так, в соответствии с подписанной Декларацией, будет углубляться взаимодействие между вооруженными силами РФ и АР, включая проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки. Кроме того, документ предполагает развитие иных направлений двустороннего военного сотрудничества.

"Россию и Азербайджан связывают многовековые узы дружбы, добрососедства, который сегодня выходят на качественно новый уровень", - подытожил подписание декларации о союзническом взаимодействии Ильхам Алиев.