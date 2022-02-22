Ильхам Алиев позвал Владимира Путина в Баку

22 фев. 21:52

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил президента России Владимира Путина посетить Баку. С таким предложением он обратился к российскому лидеру после официальной части переговоров.

Главы государств поговорили за бокалом шампанского, соблюдая при этом дистанцию.

"Еще раз спасибо. И ждем вас в Баку, как только позволит график и пандемия. Будем рады", - цитирует Ильхама Алиева РИА Новости.

Напомним, 22 февраля в Москве состоялась встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. По итогам переговоров стороны подписали декларацию о союзническом взаимодействии. Декларация состоит из более чем 40 пунктов и охватывает важнейшие сферы взаимодействия двух стран.