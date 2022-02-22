Россия объявила об установлении дипломатических отношений с ДНР и ЛНР

22 фев. 21:59

Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел РФ.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина <...> 22 февраля 2022 года путем обмена нотами между МИД России и МИД Донецкой Народной Республики, а также МИД России и МИД Луганской Народной Республики была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений между РФ и ДНР, а также РФ и ЛНР на уровне посольств", - сказано в сообщении.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля российский лидер направил в Совет Федерации обращение о возможности использования вооруженных сил за пределами страны. Совфед ответил согласием.