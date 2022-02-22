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Мурашко: припугнул осложнениями "омикрона"

Мурашко: припугнул осложнениями &quot;омикрона&quot;

Те, кто перенес коронавирус, вызванной заражением штаммом "омикрон", часто сталкиваются с нарушением слуха, обоняния, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Вторая группа заболеваний, которые характерны, - это всевозможные проблемы, связанные с нервной системой. Есть проблемы, связанные с патологией ЛОР-органов. Это жалобы на нарушение слуха, боли в ухе, нарушение обоняния и ряд других", - сказал он, отвечая на вопросы Наили Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Далее он напомнил, что ревакцинацию необходимо проводить каждые шесть месяцев.

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