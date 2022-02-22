Мурашко: припугнул осложнениями "омикрона"

22 фев. 21:50

Те, кто перенес коронавирус, вызванной заражением штаммом "омикрон", часто сталкиваются с нарушением слуха, обоняния, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Вторая группа заболеваний, которые характерны, - это всевозможные проблемы, связанные с нервной системой. Есть проблемы, связанные с патологией ЛОР-органов. Это жалобы на нарушение слуха, боли в ухе, нарушение обоняния и ряд других", - сказал он, отвечая на вопросы Наили Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Далее он напомнил, что ревакцинацию необходимо проводить каждые шесть месяцев.