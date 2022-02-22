Министр иностранных дел Украины встретился в США с главой Пентагона

22 фев. 21:47

В Вашингтоне состоялась встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра обороны США Ллойда Остина.

В ходе беседы глава украинского МИД отметил, что Киев в сложившейся ситуации полагается на дипломатию и не поддается на "провокации" Москвы.

"(Действуя методами) дипломатии с большой сдержанностью, мы не будет поддаваться провокациям, которые устраивает Россия. Этой ловушки мы будем избегать", - цитирует его РИА Новости.

При этом Кулеба подчеркнул, что Украине будет сражаться, если выбора не останется. "Потому что это наша земля, это наш народ", - сказал министр.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля российский лидер направил в Совет Федерации обращение о возможности использования вооруженных сил за пределами страны. Совфед ответил согласием.