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МИД РФ прокомментировал санкции против "Северного потока-2" 

МИД РФ прокомментировал санкции против &quot;Северного потока-2&quot; 

Газопровод "Северный поток-2" построен, но Европе не нужна реальность, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. 
По ее словам, Запад предпочитает увязывать экономику с политикой. "Вся история в общем-то вокруг этого: наше энергетическое взаимодействия с Европой не дает покоя США", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь" (СМИ, выполняющее функции иностранного агента).

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