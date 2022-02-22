МИД РФ прокомментировал санкции против "Северного потока-2" 

22 фев. 21:44

Газопровод "Северный поток-2" построен, но Европе не нужна реальность, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Запад предпочитает увязывать экономику с политикой. "Вся история в общем-то вокруг этого: наше энергетическое взаимодействия с Европой не дает покоя США", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь" (СМИ, выполняющее функции иностранного агента).