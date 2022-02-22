Ушел из жизни народный артист России Олег Вавилов

22 фев. 20:59

Во вторник, 22 февраля, в возрасте 72 лет умер советский и российский актер театра и кино Олег Вавилов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Театра сатиры.

"Олег Вавилов скончался. Он давно болел, это никак не связано с коронавирусом", - приводит сообщение пресс-службы театра ТАСС.

Дата и место похорон пока не сообщаются.

Олег Вавилов родился 8 января 1950 года. Окончил ГИТИС в 1971 году. Был удостоен звания народного артиста России. С 2004 года играл в Театре сатиры. Среди спектаклей с его участием "Лес", "Платонов", "Невидимые миру слезы", "Таланты и поклонники" и другие. Широкую популярность получил благодаря образу пана Збышека в юмористической советской передаче "Кабачок "13стульев".