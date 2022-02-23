Ростовчане смогут съездить в Сочи на мартовские праздники

23 фев. 5:25

В мартовские праздники из Ростова-на-Дону на горнолыжный курорт Роза Хутор в мартовские праздники отправится дополнительный поезд, - рассказали в Минтрансе донского региона.

Состав 17/18 отправится с железнодорожного вокзала "Ростов-Главный" в субботу, пятого марта, в 21:35. В пути следования он будет останавливаться на станциях Краснодар-1, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, а также в Адлере.

Обратно поезд направится во вторник, восьмого марта, в 17:55, а уже утром девятого марта в 8:15 он будет в донской столице, - передает "АиФ-Ростов".

Напомним, из-за переноса выходных дней в связи с Международным женским днем суббота, пятое марта, будет рабочей, а понедельник и вторник, седьмое и восьмое марта – выходными.