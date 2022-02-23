"Группа ГАЗ" поможет Чечне в развитии транспорта

23 фев. 0:05

В Грозном прошла выставка автомобилей "ГАЗ", в рамках которой было полписано генеральное соглашение о сотрудничестве между правительством Чечни и автопроизводителем.

"Документ подразумевает собой установление отношений стратегического партнерства, развитие долгосрочного и эффективного взаимодействия сторон в целях развития транспортной системы нашего региона. Это плодотворно отразится на развитии ЖКХ, пассажироперевозках, социальной сфере. Уверен, что подписанное соглашение расширит возможности сотрудничества Чечни с "Группой ГАЗ", - отметил глава региона Рамзан Кадыров, передает ТАСС.

Республике для повышения удобства, качества и безопасности перевозки пассажиров на регулярных маршрутах необходимо обновление парка общественного транспорта на более новые, отвечающие современным требованиям автобусы. Сейчас Чечня переходит к взаимодействию напрямую с производителями техники, - отметил министр транспорта и связи региона Рамзан Черхигов.