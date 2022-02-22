Джонсон и Макрон: признание ДНР и ЛНР грубо нарушает международное право

22 фев. 20:54

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили о том, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик грубо нарушает международное право.

По словам британского премьера, действия президента России Владимира Путина – это грубое нарушение международного права, а "отправив войска на восточную Украину, он уничтожил Будапештское и минское соглашения".

"Действия России не только угрожают суверенитету Украины, но также являются неприкрытой атакой на свободу и демократию", - подчеркнул он.

Далее в коммюнике говорится о том, то Париж и Лондон работают вместе над усилением границ Европы и защите европейской безопасности перед лицом растущей российской агрессии, передает ТАСС.