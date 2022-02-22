Эрдоган призвал решить ситуацию на Украине с помощью международной дипломатии

22 фев. 20:38

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за использование всех возможностей дипломатии на международной арене для решения ситуации на Украине. Об этом сообщили сегодня в администрации турецкого лидера по итогам его телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отмечается, в ходе разговора Эрдоган высказался против любых решений, которые нацелены на территориальную целостность Украины.

"Для урегулирования сложившегося на Украине вопроса необходимо использовать все возможности дипломатии на международной арене", - приводит заявление администрации ТАСС.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля российский лидер направил в Совет Федерации обращение о возможности использования вооруженных сил за пределами страны. Совфед ответил согласием.