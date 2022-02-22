Путин рассказал Токаеву о позиции России по ситуации вокруг Украины

22 фев. 20:23

Во вторник, 22 февраля, состоялся телефонный разговор президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе казахстанского лидера.

В ходе беседы Путин проинформировал Токаева о позиции российских властей в отношении ситуации вокруг Украины.

"Президент России подтвердил приверженность его страны курсу на укрепление добрососедских и союзнических отношений с Казахстаном в интересах народов двух государств", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля российский лидер направил в Совет Федерации обращение о возможности использования вооруженных сил за пределами страны. Совфед ответил согласием.