Россия выступает за демилитаризацию Украины

22 фев. 20:16

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская сторона выступает за демилитаризацию Украины

"Все, о чем было сказано выше, можно в одну секунду перевернуть, если наши так называемые партнеры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия", - сказал он.

Далее он пояснил, что именно поэтому самый главный пункт – это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать.

Также он подчеркнул, что Россия категорически против приема Украины в НАТО, лучшим решением был бы отказ самого Киева от вступления в альянс, передает ТАСС.