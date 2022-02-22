Германия анонсировала увеличение финансовой помощи Украине

22 фев. 19:59

Германия в ближайшие месяцы увеличит финансовую поддержку Украине. Об этом сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Мы полностью солидарны с Украиной, это проявляется в нашем стремительном ответе по санкциям. Но мы также подготовили уже в последние недели финансовую поддержку Украине. Она не только продолжится, но увеличится в предстоящие месяцы", - цитирует главу внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств. 22 февраля российский лидер направил в Совет Федерации обращение о возможности использования вооруженных сил за рубежом. Совфед ответил согласием.