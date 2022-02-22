Главы МИД стран G7 проведут встречу для обсуждения действий России

22 фев. 19:50

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) проведут онлайн-встречу, посвященную связанному с Россией "кризиса". Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице МИД Германии в социальной сети Twitter.

"Министр иностранных дел Бербок созвала онлайн-конференцию министров иностранных дел G7. Большая семерка таким образом продолжает тесное и последовательное согласование по связанному с Россией кризису", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств.