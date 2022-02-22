Путин: минских соглашений больше не существует

22 фев. 19:46

Россия все это время была заинтересована в реализации минских соглашений, поскольку этот документ являлся результатом компромисса, заявил президент России Владимир Путин, добавив, что сейчас минских соглашений больше нет.

"И поэтому хочу еще раз подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого Комплекса мер, потому что это результат компромисса", - сказал он, напомнив, что был в числе авторов этого документа от лица РФ.

Далее он напомнил, что украинское руководство заявляло, что не будет исполнять Минские соглашения, а Россия не могла дальше терпеть геноцид народа Донбасса.

Президент России подчеркнул, что минские соглашения были "убиты" Киевом еще задолго до признания Россией ДНР и ЛНР, поэтому иного выхода, кроме признания ДНР и не было.