Байден выступит с речью по ситуации вокруг России и Украины

22 фев. 19:43

Вечером 22 февраля президент США Джо Байден выступит в Белом доме с речью, посвященной ситуации вокруг России и Украины.

"Президент представит актуальную информацию касательно России и Украины", - говорится в обновленном графике, распространенном Белым домом.

Выступление американского лидера начнется в 22:00 (мск), передает ТАСС.

По данным издания The Washington Post, в своей речи глава Белого дома объявит о санкциях в ответ на развертывание войск России в Донецкой и Луганской народных республиках.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил, что РФ признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств.