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Великобритания вводит первый пакет антироссийских санкций

Великобритания вводит первый пакет антироссийских санкций

Министр иностранных дел Великобритании подписала новый пакет санкций против России санкций в связи с признанием РФ независимости ЛНР и ДНР. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter.

"Сегодня я подписала первую волну санкций, направленных против олигархов и банков, близких к Кремлю", - отметила Трасс.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Британия продолжит использовать санкции, если Россия откажется от деэскалации.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств.

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