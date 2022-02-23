В Израиле скорбят о жертвах Ходжалинской резни

26 февраля в Азербайджане вспоминают жертв Ходжалинской резни. В этот день в 1992 году 613 невинных людей было убито лишь за то, что они были азербайджанцами. Xoджaлинский геноцид признан и осужден в Пакистане, Судане, Чехии, Боснии и Герцеговине, Иордании, Мексике, Колумбии, Гватемале, Гондурасе, Перу, Панаме и т.д., пишет американо-израильская журналистка Рэйчел Авраам в статье для Jewish Press.

Этому событию будет посвящена конференция под названием "Карабах и Ходжалинский геноцид", которая пройдет в иерусалимском Центре наследия Менахема Бегина 28 февраля в 19:00. В мероприятии примут участие бывший израильский министр связи Айюб Кара, известный востоковед Мордехай Кедар, президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак и другие спикеры.

Эта тема актуальна и сегодня, поскольку представители французской еврейской общины предпочли поддержать армян, но при этом замалчивать события Ходжалинской резни. Большая часть остального мира предпочла поддержать Армению, игнорируя произошедшее в Ходжалы.

Раввин Исраэль Барук писал в книге "Ходжалы: Преступление против человечества", что "56 погибших были убиты с особой жестокостью: сожжены заживо, оскальпированы, у них были отрублены части тела и головы, выколоты глаза, беременным женщинам штыками вспороли животы". Еще 1275 человек были взяты в плен, многие из них были изнасилованы и подверглись самым жестоким пыткам.

Эли Визель, автор трилогии "Ночь. Рассвет. День", сказал: "Когда человеческие жизни находятся под угрозой, когда человеческое достоинство находится под угрозой, государственные границы и интересы становятся неуместными. В каком уголке мира ни преследовались бы мужчина или женщина за свою расу, религию или политические убеждения, это место должно стать центром вселенной".

Вчера это были ни в чем не повинные мирные жители Азербайджана, завтра это может быть другой народ, а на следующий день это может быть мой народ. По этой причине я посвятила свою профессиональную жизнь борьбе против терроризма, военных преступлений и преступлений против человечности, таких как резня в Ходжалы. Я считаю, что, поскольку Бог дал нам привилегию жить в свободном демократическом обществе, наш моральный долг состоит в том, чтобы высказываться в пользу тех, кому повезло меньше, чем нам, быть голосом безмолвных жертв, чьи истории замалчиваются в этом жестоком мире, потерявшем нравственные ориентиры.

Как и у еврейского народа, история Азербайджана полна трагедий. Азербайджан был демократической страной, первой в мусульманском мире, не только предоставившей равенство меньшинствам, но и предоставившей женщинам право голосовать в 1919 году, за год до того, как это было сделано в Соединенных Штатах. Однако в 1920 году Азербайджан стал частью Советского Союза. Азербайджанский народ подвергался репрессиям, кульминацией которых стала резня в Черном январе 1990 года. Результатом конфликта с Арменией стала Ходжалинская резня и оккупация пятой части азербайджанской территории. Только недавно азербайджанский народ смог вернуть свои земли, столкнувшись с осуждением со стороны администрации Джо Байдена и Конгресса США.

Израиль всегда поддерживал Азербайджан. Наш моральный долг поддерживать жертв Ходжалинской резни наперекор миру, который предпочел бы поддерживать преступников. Действительно, международному сообществу необходимо прекратить оправдывать Армению, если оно хочет устойчивого мира на Кавказе.

Бывший президент Израиля Реувен Ривлин заявил на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году: "В этот день мы должны честно спросить себя, достаточно ли эффективна наша борьба, борьба этой Ассамблеи против геноцида? Была ли она достаточно эффективной в Боснии? Была ли она эффективна в предотвращении убийств в Ходжалы?.. Боюсь, что Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него осталась лишь символическим документом. Ей не удалось выполнить цель, лежащую в основе создания Организации Объединенных Наций. Поэтому перед этим учреждением, в котором мы находимся сегодня, стоит беспрецедентная задача - не довольствоваться заявлениями, а скорее продолжать решительные действия".

Если бы международное сообщество прислушалось к его совету, сегодня мир был бы лучше для азербайджанцев, израильтян и всех остальных.