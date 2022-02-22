Эрдоган экстренно возвращается в Турцию

22 фев. 18:22

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил турне по странам Африки и возвращается на родину. Об этом рассказали в канцелярии турецкого лидера.

Глава государства принял такое решение, чтобы принять участие в саммите лидеров НАТО, который состоится 23 февраля в режиме видеосвязи.

"По этой причине визит в Гвинею-Бисау, третью остановку его африканского турне, был перенесен на более поздний срок", - приводит сообщение канцелярии ТАСС.

Ожидается, что Эрдоган вернется в Турцию сегодня вечером после визита в Сенегал.