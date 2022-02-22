Кризис вокруг Донбасса: что думают в Киеве

Политическая ситуация вокруг Украины развивается молниеносно: после вчерашнего решения президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, Германия приостановит сертификацию "Северного потока-2", а британский премьер Борис Джонсон пообещал, что Лондон продолжит оказывать военную поддержку Киеву, и ввел санкции против пяти российских банков.

А что же в самом Киеве?

Сегодня Верховная рада призвала Москву отозвать признание Донецкой и Луганской народных республик, а иностранные государства - не признавать ДНР и ЛНР. Вчера после часового выступления Владимира Путина, в котором он пытался аргументировать необходимость признания мятежных республик, президент Украины Владимир Зеленский переговорил с Шольцем, Джонсоном, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом США Джо Байденом и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, после чего кратко озвучил позицию Киева в обращении к своей нации.

Зеленский заявил, что в Киеве действия России классифицируют как "нарушение суверенитета и территориальной целостности" Украины, а всю ответственность за последствия принятых решений возложил на политическое руководство России. "Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских соглашений", - сказал Зеленский заметив, что принятым решением Россия "легализует свои войска, которые фактически были в Донбассе с 2014 года".

"Наши границы надежно защищены, создана система территориальной обороны, наши партнеры нас поддерживают. В соответствии со статьей 51 ООН, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону", - завил президент Украины.

К сказанному Зеленский (уже на сегодняшней совместной пресс-конференции с лидером Эстонии Аларом Карисом) добавил, что решение Москвы о признании суверенитета ДНР и ЛНР создает юридические основания для "дальнейшей вооруженной агрессии России против Украины, при этом нарушая все возможные международные обязательства, резолюцию СБ ООН относительно Украины от 18 февраля 2015 года". Президент Украины сказал, что не будет рассматривать просьбу ДНР и ЛНР об отводе войск из подконтрольных властям Украины регионов Донбасса, а в случае "мощной войны" введет военное положение.

Между тем, Владимир Путин на сегодняшней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заверил, что Россия поддерживает суверенитет бывших советских республик, а ситуация с Украиной стала исключением из-за того, что территория этой страны используется третьими странами для создания угроз в отношении России.