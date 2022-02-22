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Премьер Британии призвал Путина "отступить от края пропасти" 

Премьер Британии призвал Путина &quot;отступить от края пропасти&quot; 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента России Владимира Путина отступить от края пропасти. Об этом он заявил, отвечая на вопросы парламента. 
По его словам, глава российского государства должен прекратить "агрессию" на территории Украины. "Я надеюсь, что Путин отступит от края пропасти", - сказал премьер-министр Британии. 
Также он подчеркнул, что Великобритания продолжит искать дипломатическое решение украинского кризиса. 

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