В Туркменистане завершили регистрировать кандидатов в президенты

22 фев. 17:55

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Туркменистана объявила о завершении регистрации кандидатов в президенты.

Во вторник, 22 февраля, ЦИК зарегистрировал двух последних двух кандидатов в президенты. Ими стали проректор по научной части Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Нуннаев и председатель комитета этрапа Сапармырата Туркменбаши Демократической партии Туркменистана Максат Одешов, передает ТАСС.

Напомним, 11 февраля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что пришло время уступить дорогу во власть молодым. На следующий день было объявлено, что 12 марта 2022 года в стране пройдут внеочередные президентские выборы.