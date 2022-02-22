Эрдоган осудил признание ДНР и ЛНР

22 фев. 17:41

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает неприемлемым решение России признать Донецкую и Луганскую народную республики в качестве независимых государств. Об этом он заявил в беседе с журналистами, сопровождающими его по пути из ДР Конго в Сенегал.

"Мы считаем решение России недопустимым. Призываем стороны к здравомыслию и уважению к нормам международного права", - сказал Эрдоган.

Он также отметил, что Турция, как страна Черноморского региона, готовит и реализует ряд мер в связи с напряженностью между Россией и Украиной.

Помимо этого, он глава турецкого государства прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского провести заседание с участием членов СБ ООН, а также Турции и Германии. "Если данная инициатива найдет поле для реализации, то Турция готова в ней участвовать. Предложение Зеленского - демонстрация позитивного подхода, и если оно найдет поддержку, то мы готовы принять участие в обсуждениях", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.