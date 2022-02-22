Волонтеры КБР помогут эвакуированным из ЛНР и ДНР

22 фев. 17:48

Ресурсный Центр развития волонтерства Кабардино-Балкарии поможет беженцам из Луганской и Донецкой народных республик, информирует пресс-служба движения.

"С 21 февраля 2022 года в КБР возобновляется работа оперативного штаба #мывместе, цель которого – координация работы по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече вынужденных переселенцев из Юго-Восточной Украины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с чрезвычайной ситуацией в Донецкой и Луганской народных республиках, в пункты временного размещения требуются волонтеры.