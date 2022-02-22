Каха Каладзе: никто не может помешать Саакашвили

22 фев. 17:25

Мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на решение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили объявить бессрочную голодовку.

По его словам, никто не может помешать экс-главе государства в этом.

"Это решать ему. Сам как хочет, пусть так и поступает. В этом никто ему не может помешать… Какую политическую повестку дня он должен изменить? Решать ему, голодать или есть столько, сколько хочет. Кто ему мешает?", - цитирует градоначальника "Грузия Online".

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день экс-глава государства объявил голодовку. Комментируя свое задержание, он отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 20 ноября бывший президент Грузии был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. В ночь на 30 декабря его перевезли из военного госпиталя в Гори в тюрьму 12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания. Накануне в ходе судебного заседания по делу о ноябрьских событиях 2007 года Саакашвили объявил бессрочную голодовку.