США поддержали приостановку Германией "Северного потока-2"

22 фев. 17:07

США приветствуют решение Германии о приостановке сертификации газопровода "Северный поток-2" в качестве реакции на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, американский лидер Джо Байден ясно дал понять, что, если Россия вторгнется на Украину, мы будем действовать вместе с Германией, чтобы сделать так, что "Северный поток-2" не продвинется дальше. "Мы тесно консультировались с Германией накануне вечером и приветствуем их заявление", - сказала Псаки, добавив, что сегодня "мы вслед за этим объявим о наших собственных мерах".