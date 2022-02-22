Венгрия не поддержала введение новых санкций ЕС против России

22 фев. 16:56

В рамках заседания Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper) только Венгрия не поддержала пакет новых санкций против России, которые планируется ввести в связи с признанием Москвой ДНР и ЛНР.

"Все страны открыто поддерживают новые санкции в отношении России, кроме одной - Венгрии. Они подчеркнули важность диалога", - приводит телеканал CNBC слова дипломата в ЕС.

Во вторник состоялась первая встреча Coreper, послы ЕС выразили решимость "принять точечные санкции в отношении тех, кто причастен" к действиям России в отношении Украины. Позднее во вторник постпреды ЕС проведут второе заседание.

В западных СМИ сообщается, что премьер Венгрии Виктор Орбан заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю, что Будапешт присоединится "к единой позиции ЕС по российско-украинскому конфликту".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что новый пакет санкций будет принят единогласно.