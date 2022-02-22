Британия вводит санкции против пяти российских банков

22 фев. 16:47

Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о вводе санкций против пяти российских банков, сообщает издание The Guardian.

Помимо этого, антироссийские санкции коснутся трех физических лиц. Так, Британия замораживает активы активы Геннадия Тимченко и Бориса и Игоря Ротенбергов, а также запрещают им въезд в страну.

Как уточняет газета, санкции вводятся в отношении Промсвязьбанка, Генбанка, Черноморского Черноморского банка развития и реконструкции, Индустриального сберегательного банка и банка "Россия".