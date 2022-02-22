Турция в январе приняла больше российских туристов, чем до пандемии

22 фев. 16:46

Турпоток из России в Турцию в январе 2022 года превысил показатель допандемийного января 2020 года, сообщили в АТОР со ссылкой на данные турецкого министерства культуры и туризма.

"Всего россияне совершили в январе 2022 года 134 тыс 215 поездок и вот уже второй год оказываются на первом месте среди всех въездных рынков Турции по количеству прибытий в январе. <…> Важнее, однако, то, что количество поездок россиян в Турцию в январе превысило допандемийные показатели", - отметили в АТОР.

В минувшем январе Турцию посетили на 2,8% больше россиян, чем в январе 2020 года. говорится в сообщении. Рост спроса, считают туроператоры, связан с ростом популярности поездок в Стамбул.

"Стамбул этой зимой, подчеркивают туроператоры, пользуется повышенным спросом. В условиях закрытия практически всех близких экскурсионных и городских зарубежных направлений для россиян, Стамбул стал им заменой, аккумулировав поток любителей такого вида туризма из России", - считают в АТОР.

Всего в январе Турцию посетили 1,3 млн иностранцев, каждый десятый из них - россиянин.