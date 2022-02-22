Врача приговорили за подделку сертификатов в Сочи

22 фев. 16:40

Заведующему отделением общей практики горбольницы №3 вынесен приговор за поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса, такое сообщение распространила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Мужчина приговорен к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком два года, ему также придется заплатить штраф - 60 тыс рублей, передает "Интерфакс-Юг".

Как установило следствие, подсудимый был должностным лицом, выполнявшим обязанности по внесению сведений о вакцинации населения в Единую государственную информационную систему.

В августе прошлого года, получив от жителей Сочи 8 и 4 тыс рублей, он внес заведомо неверные сведения о том, что якобы ввел препарат Гам-КОВИД-Вак, однако на самом деле он этого не делал, пациенты же получили сертификат о вакцинации от COVID-19.

Было открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Подсудимый признал вину в полном объеме.Приговор в законную силу еще не вступил.