Медведев призвал ужесточить законодательство по фиктивным бракам

22 фев. 16:28

Фиктивные браки, в которые вступают мигранты, нельзя побороть средствами действующего законодательства. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

"Пробелы в законодательстве пока не позволяют вести эффективную борьбу с такой лазейкой для мошенников, как фиктивные браки, установление отцовства для ускоренной регистрации иностранцев для получения гражданства", - цитирует его РИА Новости.

Медведев охарактеризовал российское семейное законодательство как чересчур либеральное, напомнил о международном опыте в этой сфере и призвал "развиваться в этом направлении".