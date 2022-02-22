Матвиенко заверила, что Россия готова к новым санкциями

22 фев. 16:07

Россия готова к новым санкциям и готова на них реагировать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник.

Западные страны начали вводить против РФ новые санкции после подписания договоров с ДНР и ЛНР.

"Уверяю вас, что мы готовы к таким санкциям, нам грозят ими последние полгода, мы не сидели сложа руки. Мы готовы на них реагировать, у нас есть возможности и ресурсы чтобы обеспечить дальнейшее стабильное развитие России", - сказала Матвиенко.

По словам спикера, санкции против России могут навредить больше не ей, а тем, кто их введет.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР.