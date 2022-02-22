Путин признал Донбасс. Запад негодует. Что дальше?

Спустя почти восемь лет с начала гражданской войны на Украине Россия внесла ясность в будущее восточных украинских регионов. Семь лет представители России, Франции, Германии и Украины вели переговоры по реализации подписанных Киевом минских договоренностей. От украинского руководства требовалось лишь одно – дать автономный статус ДНР и ЛНР. Все "постмайданные" президенты Украины – и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский – с порога отвергали идею об автономии. В такой ситуации ведение дальнейших переговоров оказалось бессмысленным для России.

В какой-то момент единственной надеждой на прорыв у Москвы осталось использование влияния Вашингтона. МИД РФ в последних заявлениях неоднократно подчеркивал, что США нужно оказать давление на украинские власти с тем, чтобы они наконец приступили к выполнению договоренностей. Вместо дипломатии вверх взяла военная эскалация. США и ЕС начали обвинять Россию в подготовке вторжения в Украину, хотя Кремль и российский МИД не раз убеждали, что таких планов нет. Смоленская площадь предложила США и НАТО решение проблемы – принять гарантии по безопасности, захлопнуть двери НАТО для Украины и не проявлять военную активность на постсоветском пространстве. Но Вашингтон проигнорировал эти ключевые требования.

В итоге терпению Кремля пришел конец. Население Донбасса устало от бомбежек, от отсутствия безопасности и жизни в неопределенности. ДНР и ЛНР уже давно ждали от Москвы признания своей независимости. Момент решения наступил 21 февраля 2022 года. В речи по этому случаю Владимир Путин объявил: "Считаю необходимый принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики".

Решение вызвало, как и ожидалось, резкое негодование в Киеве и западных странах. Зеленский заявил, что вердикт Кремля означает выход Москвы из минских договоренностей. По его мнению, границы Украины не поменяются. "Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим", — сказал украинский лидер.

Во многих столицах европейских стран были выпущены заявления с осуждением России. Одни, как итальянцы, назвали событие разрушением минских соглашений, другие, как британцы, пригрозили жесткими санкциями - и уже ввели их. Британский премьер Борис Джонсон сообщил о заморозке активов банка "Россия" и бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов, а также о санкциях Промсвязьбанка, Генбанка, Черноморского банка развития и реконструкции и Индустриального сберегательного банка. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, сообщил о прекращении сертификации "Северного потока-2".

Позицию стран Евросоюза обобщили главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, намекнув на общеевропейские санкции. "Признание двух сепаратистских территорий Украины является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений. Реакция ЕС и его партнеров будет единой, твердой и решительной", — говорится в их совместном заявлении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во главу угла поставил минские договоренности, которые, по его мнению, нарушила Москва. "Это прямо противоречит заявленной Россией приверженности дипломатии и является явным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины", — отметил он.

При этом решение Путина не стало неожиданностью для официального Вашингтона. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США ждали этого шага и готовы отреагировать без промедления. Вслед за этим американский президент Джозеф Байден подписал указ о санкциях. Они запрещают экспорт, реэкспорт, продажу и поставки из США или американским гражданам любых товаров, технологий и услуг в ДНР и ЛНР.

Очевидно, что это не единственные меры, которые примет Запад в связи с решением Путина. Судя по выступлению премьер-министра России Михаила Мишустина, Москва готова к рестрикциям. Возможно, руководство России тщательно изучило все расклады, исключив те санкции, на которые ЕС и США не пойдут в ущерб себе – например, выключение РФ из платежной системы SWIFT.

Пока серьезных последствий, за исключением изменения курса рубля на фоне паники на рынках, не наблюдается. Курс доллара сразу после решения Путина на вечерних торгах достиг 80 рублей. Что будет дальше, зависит от решений Запада по санкциям. В любом случае, при всем их негодовании обратить решение по признанию ЛДНР вспять невозможно. Южную Осетию и Абхазию Россия признает с 2008 года и еще ни разу официально не давала повод заподозрить ее в готовности отозвать решение о признании.