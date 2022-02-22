Грузинская оппозиция назвала повторную голодовку Саакашвили угрозой для жизни

22 фев. 15:49

Глава крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал вторую голодовку, которую объявил бывший президент страны Михаил Сааакашвили, серьезной угрозой для его жизни.

"Еще одна радикальная мера после того, как он голодал 50 дней и практически фатально закончил тяжелейший акт голодовки, безусловно, создаст серьезную угрозу его жизни", - приводит его слова Sputnik Грузия.

При этом Мелия заявил, что требования Саакашвили "очень гуманные и справедливые. "Они должны допустить к нему квалифицированного профессионального представителя медицинской службы", - подчеркнул лидер партии.

Напомним, Саакашвили объявил вторую голодовку 21 февраля, требуя надлежащего медицинского обслуживания. Первую голодовку он объявил 1 октября – в день своего ареста, и завершил ее на 50-й день. Он находится в заключении по ряду уголовных дел.