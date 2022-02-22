Песков: заседание Совбеза по Донбассу показали в записи

22 фев. 15:37

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник рассказал, что заседание Совета безопасности России по вопросу признания республик Донбасса, показанное накануне, шло по телевидению в записи.

"Это было экстраординарное заседание Совета безопасности, и президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух республиках. И тема признания этих двух республик тоже, конечно, носит экстраординарный характер", - сообщил Песков на брифинге.

Открытым мероприятие решили сделать, чтобы показать гражданам РФ и другим государствам "всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза, их точку зрения по этим очень важным вопросам".

Представитель Кремля добавил, что "многие моменты (заседания) не были включены" в смонтированную версию. Все участники Совбеза, чьи выступления вошли в итоговую запись, поддержали признание независимости ДНР и ЛНР, отметил он.

Песков огласил журналистам хронологию мероприятий понедельника.

"Рассказываю: сначала было заседание Совета безопасности, потом было очень много отдельных контактов, потом была работа над текстом документа, потом была запись обращения к россиянам, потом был эфир этой записи", - объяснил он.