Футбольный матч Россия - Польша может пройти на нейтральном поле

22 фев. 15:31

Сборная Польши по футболу собирается провести матч квалификации ЧМ-2022 против России на нейтральном поле, сообщает Polskie Radio 24.

Отмечается, что Польский футбольный союз намерен обратиться в УЕФА с просьбой перенести игру на нейтральное поле из-за сложившейся политической ситуации. Как заявил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, футболисты не должны лететь в Москву. "Если перенос не одобрят, будем думать, что делать", - добавил он.

Стоит добавить, что неофициальные источники УЕФА допустили возможность переноса встречи, но только в случае неблагоприятной обстановки в месте проведения игры. Напомним, команды должны встретиться 24 марта на "ВТБ Арене".