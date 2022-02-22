На ВДНХ открывается выставка "Азербайджанский ковер"

22 фев. 15:27

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ работает бесплатная выставка "Азербайджанский ковер - новый взгляд".

Экспозицию подготовили молодые художники и дизайнеры из Азербайджана совместно с креативной командой "Азерхалча" - одного из самых известных азербайджанских производителей ручных ковров и ковровых изделий.

Кроме того, в павильоне представлен литературный проект "Из уст в уста". Поэму классика азербайджанской поэзии Низами Гянджеви "Семь красавиц" читают онлайн Михаил Пиотровский, Зельфира Трегулова, Александра Седова и других российские деятели культуры и искусства.

Мероприятия в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ проходят в рамках фестиваля "Дни Азербайджана в Москве", который приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.