Совфед ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР

22 фев. 15:15

Совет Федерации единогласно ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками.

Предусматривается, что договоры заключены сроком на 10 лет с автоматической пролонгацией на пятилетние периоды.

Согласно договорам, охрана границ республик будет осуществляться совместными усилиями сторон, исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности. По этому вопросу будет заключено отдельное соглашение.

Добавляется, что проекты договоров предусматривают, что стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга. Кроме того, Москва будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы республик.