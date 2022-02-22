Володин: в рубль надо верить

22 фев. 14:50

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что россиянам нужно верить в рубль, укреплению национальной валюты поспособствует развитие России.

"Все это бывает, когда на бирже оценивают риски, но экономика нашей страны развивается, с вызовами справляется. Поэтому надо верить в свою национальную валюту, во всяком случае, что касается меня, я исхожу всегда из этого. Поэтому надо думать о развитии нашей страны, восстановится тогда рубль, если он падает, и станет укрепляться", - заявил Володин во вторник.

По его словам, неправильно говорить, что сейчас россиянам тяжелее, чем раньше.

"В 2014-15-х годах было непросто, но сейчас мы в этой ситуации живем, развиваемся, принимаем решения. Говорить, что нам тяжелее, чем раньше, наверно, неправильно, но развиваться надо", - сказал он.

Спикер Госдумы добавил, что те, "кто хочет нас остановить, должны понимать, что это сделает нашу страну только сильнее".

"Мы считаем, сделали все правильно", - добавил Володин.