Путин и Алиев начали переговоры в Кремле

22 фев. 14:45

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в формате один на один в Кремле.

"К сожалению, эта пандемия несчастная не дает нам нормально общаться и встречаться, что вызывает определенную досаду. Но все равно, очень рад вас видеть", - обратился Владимир Путин к азербайджанскому президенту.

"Визит Ваш проходит в преддверии заметного события в наших двусторонних отношениях - 30-летия установления дипломатических отношений. И сегодня мы подпишем Декларацию о союзническом взаимодействии. Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений и, безусловно, стало это возможно в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении - вопроса карабхского урегулирования", - приводит его слова сайт Кремля.

"Я думаю, что мы можем, несмотря на те проблемы, которые в текущей жизни еще возникают, все-таки быть удовлетворены тем, что мы достигли того уровня, на котором сейчас находимся. Мы об этом, конечно, подробно поговорим сегодня. Но в любом случае уже есть определенные договоренности с точки зрения не только обеспечения безопасности всех людей, которые там проживают, но и по развитию торгово-экономических связей, разблокированию транспортных коммуникаций", - пояснил российский президент.

"Знаю, что есть еще споры, есть, над чем работать. Но мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы этот процесс шел мирными средствами, развивался мирным путем и чтобы мы добивались, безусловно, удовлетворения всех сторон, вовлеченных в этот процесс. Кстати говоря, и Российская Федерация, и другие ваши соседи, я знаю, заинтересованы в том, чтобы эти вопросы, в том числе по транспортным коммуникациям, решались, потому что в этом заинтересованы не только Азербайджан и Армения - заинтересованы и Россия, и, повторяю, все другие ваши соседи", - подчеркнул глава государства.

Говоря о торгово-экономических связях, Путин указал, что они развиваются поступательно: невзирая на пандемию. "У нас в прошлом году товарооборот вырос на 16 с лишним процентов, и это очень хороший показатель. Мы благодарны Вам за то, что Вы поддерживаете наше взаимодействие. У нас планы очень серьезные в этом отношении. Наши экономические связи достаточно хорошо диверсифицированы, и это создает хорошие предпосылки для дальнейшего движения вперед", - пояснил президент.

"Благодарны Вам и за решение чувствительных для нас и, на мой взгляд, очень важных и для Азербайджана гуманитарных вопросов, прежде всего за поддержку в развитии русского языка. В 300 школах Азербайджана, я знаю, что русский активно изучается, пользуется популярностью. Мы, разумеется, будем всячески это поддерживать и в будущем. Региональные связи развиваются достаточно эффективно", - заявил он.

Путин отметил, что проинформирует азербайджанского коллегу о ситуации вокруг Украины, пояснил, что отношения между Россией и Украиной испортились именно после государственного переворота и незаконного захвата власти, а также опроверг домыслы, что Россия якобы планирует восстановиться в границах Российской империи.

Российский лидер подчеркнул, что Москва поддерживает суверенитет бывших советских республик, ситуация с Украиной - исключение, объясняемое внешним влиянием на Киев.

"После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и, как Вы знаете, активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми странами, независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве. Даже в острых, очень острых ситуациях, которой является, скажем, нагорно-карабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно, исходя из интересов всех вовлеченных в этот процесс государств, и всегда старались добиться взаимоприемлемых решений", - пояснил Путин.

Он посетовал, что после государственного переворота на Украине такое взаимодействие с ней стало невозможным.

"Я только что, перед Вашим визитом сегодня, разговаривал с президентом Казахстана. Думаю, это второй очень хороший пример того, что Россия только поддерживает суверенитет наших соседей, всячески укрепляет его. Казахстанский пример говорит то же и подтверждает именно такую нашу политику", - продолжил российский лидер.

"Мы, как Вы знаете, по просьбе казахстанского руководства поддержали в рамках ОДКБ Казахстан в связи с внешней агрессией международного терроризма. И, как только эта проблема ушла, по просьбе руководства Казахстана мы все свои Вооруженные Силы в рамках контингента ОДКБ вывели и продолжаем сотрудничать с Казахстаном по всем линиям работы, которая, безусловно, идет на пользу как России, так и Казахстану и укрепляет суверенитет Казахстана", - поведал глава государства.

Путин обратил внимание на то, что аналогичным образом Москва собирается действовать и в отношении всех соседей - за исключением Украины, территория которой сейчас используется третьими странами для угроз в адрес самой России.

В свою очередь Ильхам Алиев обратил внимание на обширность Декларации о союзническом взаимодействии России и Азербайджана, которую должны подписать сегодня главы государств - она включает около 40 пунктов и охватывает различные сферы. Российский президент уточнил, что она знаменует новый этап в развитии отношений между РФ и АР.

Президент Азербайджана отметил, что Москва сыграла важную роль в прекращении войны между Арменией и Азербайджаном, а сейчас оказывает значимую помощь по восстановлению отношений между Баку и Ереваном, в целом отношения между РФ и АР развиваются очень динамично.