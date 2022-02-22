В России отмечается четкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19

22 фев. 14:34

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявил во вторник, что в стране заметна четкая тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом.

"Мы отмечаем четкую тенденцию к снижению заболеваемости. Это первая неделя, когда заболеваемость снизилась на 9,8%", - сообщила Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Она отметила, что за прошедшую неделю заболеваемость снизилась в 51 регионе России. В Москве снижение составило 45,5%, в Подмосковье - 51% и в Санкт-Петербурге - 21%.

"Также хочу обратиться к нашим гражданам с тем, что очевидное улучшение эпидситуации на сегодняшний день не является основанием для того, чтобы не продолжать прививочную кампанию или отказаться от тех мер, которые сегодня уже приняты и разработаны", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.