Россия расширит бизнес-присутствие в Азербайджане

22 фев. 14:23

Российские компании готовы принимать активное участие в приватизации азербайджанских предприятий, следует из материалов ко встрече президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Как передают СМИ, в документе говорится, что на повестке дня стоит интенсификация экономических связей за счет масштабных флагманских проектов.

В материалах также обращается внимание на рост взаимной торговли между Россией и Азербайджаном в минувшем году. В январе-ноябре прошлого года взаимная торговля составила $2933,5 млн (рост на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), российский экспорт - $2019,4 млн (рост на 10,4%), импорт - $914,1 млн (рост на 24,6%).

Кроме того, в документе говорится, что в прошлом году по просьбе Баку в Азербайджан было поставлено 220 тыс доз российской вакцины "Спутник V". "Планируется поставка дополнительных 80 тыс доз. Новых заявок не поступало. Прорабатывается организация производства вакцины в республике", - уточняют авторы материалов.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева накануне прибыли с официальным визитом в Россию по приглашению Владимира Путина.