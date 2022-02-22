Месяц за два - срок военной службы сократится в Баткене?

22 фев. 14:15

Председатель кабмина Киргизии Акылбек Жапаров во вторник сообщил, что один месяц военной службы в Баткене будет считаться за два, пишет Sputnik Киргизия.

Жапаров не озвучил подробности по поводу принятого решения, однако рассказал о важности области для всей республики.

Баткенская область находится на границе с Таджикистаном. По словам премьера, этот регион - не центр приграничных конфликтов, а место, воспитывающее в человеке патриотизм.

"Баткен - это место нашего политического, военного и экономического суверенитета. Это регион, олицетворяющий независимость и территориальную целостность страны», - заявил он на выездном заседании кабмина в регионе.

Премьер напомнил, что с мая 2021 года оклады пограничников и военнослужащих Минобороны повышены на 50-70%, а с января также на 50-70% увеличены оклады военнослужащих МЧС Киргизии и Департамента охраны и конвоирования Службы исполнения наказаний.