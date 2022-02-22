Микаил Джаббаров и Азер Талыбов обсудили участие российских компаний в восстановлении освобожденных территорий

22 фев. 14:01

Глава Министерства экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с председателем правления Росэксимбанка Азером Талыбовым. Такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Министр указал на успешное развитие отношений с Россией, отметил большое значение финансового партнерства для более широкой реализации экономического потенциала, упрочения торговых и инвестиционных связей.

На встрече было озвучено, что обеспеченная в Азербайджане благоприятная деловая и инвестиционная среда, а также большой экономический потенциал деоккупированных территорий, формируют новые возможности для расширения регионального сотрудничества.

Джаббаров отметил роль банковского сектора в двустороннем экономическом сотрудничестве и поделился мнением о развитии отношений с Росэксимбанком.

Азер Талыбов заявил о заинтересованности в участии российских предпринимателей в осуществляемых в Азербайджане проектах, указал, что такое сотрудничество поможет развитию бизнеса, созданию новых предприятий и рабочих мест.

"На встрече обсуждались вопросы организации очередных бизнес-миссий российских компаний в Азербайджан, а также участие российских компаний в восстановлении наших освобожденных территорий, энергетические, железнодорожные, фармацевтические проекты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - заключили в ведомстве.