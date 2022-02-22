Узбекский сум и казахский тенге обвалились к доллару

22 фев. 14:00

В Узбекистане курс доллара в коммерческих банках приближается к отметке 11 тыс сумов.

Банки покупают доллар по 10 840-10 860, продают по 10 900-10 940. Согласно данным регулятора на 22 февраля, доллар подорожал на 46,85 сума и составил 10 888,07 сумов.

Казахский тенге во вторник также резко упал по отношению к доллару. Средневзвешенный курс на бирже KASE - 433,39 тенге за доллар, падение за сутки более чем на 2 тенге.

В Нур-Султане в настоящее время доллар можно приобрести за 438-441 тенге, в Алматы - за 440-441 тенге.