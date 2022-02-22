Азербайджанский депутат ответил на обвинения представителя Армении в Ереване

22 фев. 13:42

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Солтан Мамедов дал ответ на обвинения армянского участника заседания комитета ПА "Евронест" в Ереване в связи с "культурным наследием" в Карабахе.

Он обратил внимание на то, что Азербайджан - это мультикультурная страна, это признает и мировое сообщество.

"В Азербайджане проживает много национальных меньшинств. В Азербайджане проживает около 30 тыс армян, а в Армении не проживает ни одного азербайджанца", - приводит слова парламентария Trend.

Мамедов подчеркнул, что армянские оккупанты уничтожили 64 из 67 мечетей в Карабахе, и в течение 30 лет Баку пытался привлечь ЮНЕСКО для проведения мониторинга культурного наследия Азербайджана там, но организация так и не осуществила его.

"Теперь мы ожидаем, что международное сообщество проведет независимую оценку и проинформирует о ее результатах мировую общественность", - добавил он.

Депутат обратил внимание на то, что Азербайджан не стремится и никогда не стремился к войне, Баку ждал мирного урегулирования конфликта свыше 30 лет, исходя из резолюций Совбеза ООН, в которых четко указаны международно признанные границы Азербайджана. "Мы являемся сторонниками мира, сотрудничества и дружбы", - отметил Мамедов.