Госдума ратифицировала договоры с ЛНР и ДНР

22 фев. 13:39

Депутаты Государственной Думы единогласно ратифицировала внесенные президентом России Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками, о признании независимости которых глава российского государства. При этом парламентарии внесли поправки в законы о ратификации, согласно которым договоры вступят в силу с момента их опубликования.

Договоры подписали Путин и главы республик - Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Согласно документам, "стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров", а также на принципах равноправия и невмешательства.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств.