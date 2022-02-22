Глава Ставропольского края поселит у себя семью беженцев из Донбасса

22 фев. 13:40

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров призвал жителей региона дать приют семьям из Донбасса, сам он намерен показать пример гостеприимства.

"Если у вас есть возможность и готовность разместить одного, двоих человек или семью из Донбасса - прошу откликнуться в директ. Край поддержит тех, кто решит присоединиться. Сам не останусь в стороне. Мои близкие в этом полностью солидарны - семья Владимировых готова на своей жилплощади разместить семью из Донбасса", - написал он во вторник на своей странице в Instagram.

В Ростовскую область из Ставрополья во вторник будет отправлена гуманитарная помощь, добавил Владимиров.